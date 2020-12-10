Елена Летучая насмешила подписчиков своим «секси-фото»

Москва, 10 декабря. Российская телеведущая Елена Летучая на данный момент вместе с супругом отдыхает на Мальдивах. Недавно знаменитость поделилась «секси-фото» с одного из пляжей, чем вызвала бурную реакцию комментаторов.

Свой 42-й день рождения Елена Летучая встречает в жарких странах. Вместе с бизнесменом Юрием Анашенковым, своим мужем, телезвезда отправилась на Мальдивы и начала радовать подписчиков весьма откровенными снимками.

Иногда в качестве личного фотографа телеведущей выступает ее супруг, однако полученные в результате снимки не всегда можно назвать удачными. В качестве примера можно привести один из последних, на котором Летучая «лишилась» половины лица.

«Попросила мужа сделать секси-фото. Ну, может, нос, и правда, не важен в таких ситуациях, вы как думаете?» — задала вопрос подписчикам звезда.

Фотография насмешила многочисленных комментаторов, хотя при этом многие не забыли отметить достоинства фигуры телеведущей. Некоторые поддержали шутку и заявили, что «на нос все равно никто не обратит внимания», поэтому делать акцент на нем вовсе не обязательно.

Также журналистам стало известно, что стоимость отдыха звездной пары достаточно высока. Вилла с видом на океан, в которой остановилась Летучая и ее спутник, обходится им в 85 тысяч рублей в сутки. Она относится к пятизвездочному отелю Vakkaru Maldives, расположенному на острове.

Недавно бывшая ведущая программы «Ревизорро» дала развернутое интервью Федеральному агентству новостей, во время которого подвела итоги уходящего года. По словам знаменитости, 2020-й нельзя назвать плохим, его можно, скорее, охарактеризовать как «необычный».