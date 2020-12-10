Начался доклинический этап испытаний вакцины от коронавируса «Урал»

Москва, 10 декабря. Генетическая вакцина от коронавируса «Урал» перешла на доклиническую фазу испытаний. Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Разработку четвертой российской вакцины от коронавирусной инфекции ведет новоуральский завод «Медсинтез». Петров на открытом научно-практическом форуме о новейшей генетике рассказал, что сейчас снова начали собирать ученых для исследований.

«Я сейчас прилетел в Екатеринбург срочно с пленарных. Собираем снова ученых. Мы создаем генетическую вакцину «Урал» для борьбы с COVID, это не секрет. Вышли на доклинику», — заявил Петров.

Первой российской вакциной от коронавируса стал препарат «Спутник V», созданный специалистами центра Гамалеи. В основу вакцины легли аденовирусные векторы человека, благодаря которым обеспечивается эффективность, безопасность и отсутствие долгосрочных неблагоприятных для здоровья последствий.

Интерес в приобретении препарата «Спутник V» тем временем выразил Египет. По итогам онлайн-встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с египетским коллегой Невином Гамеа стало известно о достигнутых договоренностях по поставкам и возможной локализации производства в стране.