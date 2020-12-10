В Соединенных Штатах продолжается федеральное расследование в отношении нелегальных доходов сына Джо Байдена — Хантера Байдена. Его сомнительные финансовые операции с зарубежными компаниями определяются в казначейских бумагах как вызывающие подозрение в «потенциальной преступной деятельности». Об этом рассказывает Fox News.

Присутствие этого человека в совете директоров украинской энергетической компании Burisma с 2014 года стало объектом пристального внимания налоговиков. В то время он только официально получал 50 тысяч долларов ежемесячно.

Примечателен и эпизод отправки 100 тысяч долларов на счета юридической фирмы Хантера от китайской компании CEFC China Energy. Ее руководство подозревается в коррупционной деятельности и связях с правительством КНР.

«Документы свидетельствуют о том, что Х. Байден получил миллионы долларов из иностранных источников в результате деловых отношений, которые он построил в период, когда его отец был вице-президентом США, и после», — сообщается в докладе.

Полученная комитетами информация проливает свет на гораздо более широкий спектр сомнительных финансовых операций, связанных с бизнесменом и другими членами семьи новоизбранного президента США, включая их контакты с иностранными гражданами.

В конце октября американское издание The Gateway Pundit опубликовало информацию, в соответствии с которой Хантер занимался совращением малолетних, а также публиковал педофильские видео на профильном сайте Pornhub. Журналисты «протрамповского» СМИ предоставили доказательства того, что сын Джо Байдена — педофил, который на постоянной основе выкладывал ролики откровенного содержания под псевдонимом RHEast. В своих видео он занимался сексом с неизвестной девушкой.