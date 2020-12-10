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Сестра Фриске попросила денег на подарок родителям

Сестра Фриске попросила денег на подарок родителям

Москва, 10 декабря. Косметолог Наталья Фриске пытается придумать, что подарить родителям на Новый год. Она попросила совета у подписчиков в личном Instagram-блоге.

Фанаты моментально откликнулись на вопрос сестры покойной поп-звезды. Они сочли, что родственница знаменитости достаточно обеспечена, чтобы подарить родителям новый автомобиль. Также фанаты предложили косметологу купить для родителей путевку на курорт или функциональную бытовую технику.

«Хорошо, машину подарю, а денег дадите на машину?» — язвительно ответила подписчикам Наталья Фриске.

Со слов 34-летнего косметолога, у родителей есть вся необходимая бытовая утварь. Для покупки тура у сестры покойной певицы пока нет возможностей. Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года на 41-м году жизни. К смерти певицы привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Наталью Фриске часто обвиняют в копировании образа покойной сестры, но сама она отрицает это, объясняя сходство общими генами.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что отец Жанны Фриске Владимир не смог сдержать слез после выступления 56-летней Алисы Мон на шоу «Суперстар! Возвращение» с песней «Ла-ла-ла».

17 ноября в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей отец Жанны Фриске рассказал, что поклонники могут навредить памятнику.

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