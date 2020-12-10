Сестра Фриске попросила денег на подарок родителям

Москва, 10 декабря. Косметолог Наталья Фриске пытается придумать, что подарить родителям на Новый год. Она попросила совета у подписчиков в личном Instagram-блоге.

Фанаты моментально откликнулись на вопрос сестры покойной поп-звезды. Они сочли, что родственница знаменитости достаточно обеспечена, чтобы подарить родителям новый автомобиль. Также фанаты предложили косметологу купить для родителей путевку на курорт или функциональную бытовую технику.

«Хорошо, машину подарю, а денег дадите на машину?» — язвительно ответила подписчикам Наталья Фриске.

Со слов 34-летнего косметолога, у родителей есть вся необходимая бытовая утварь. Для покупки тура у сестры покойной певицы пока нет возможностей. Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года на 41-м году жизни. К смерти певицы привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Наталью Фриске часто обвиняют в копировании образа покойной сестры, но сама она отрицает это, объясняя сходство общими генами.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что отец Жанны Фриске Владимир не смог сдержать слез после выступления 56-летней Алисы Мон на шоу «Суперстар! Возвращение» с песней «Ла-ла-ла».

17 ноября в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей отец Жанны Фриске рассказал, что поклонники могут навредить памятнику.