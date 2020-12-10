Астрологический прогноз на Новый 2021 год Быка: гороскоп для всех знаков зодиака

Приближается второй год 12-летнего цикла китайского или восточного гороскопа. 2021 год будет посвящен Быку, животному очень интересному, с которым связано много надежд на позитивные изменения, которых так ждет человечество после непростого 2020-го високосного года. Именно Бык задаст вектор для всех знаков зодиака в будущем году.

Что такое восточный зодиак

Китайский или восточный зодиак (или гороскоп) символизирует 12-летний лунный цикл, в котором каждый год связан с определенным животным. Считается, что образ этого животного связан с характером человека, родившегося в этот год, что во многом определяет его судьбу.

После года Крысы, начавшего 12-летний цикл, следуют следующие годы: Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки, Свиньи. Каждый знак связан с определенной стихией. Полное совпадение животного китайского гороскопа и его стихии происходит раз в 60 лет.

Какой год соответствует какому животному

Крыса: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Бык: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 Тигр: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 Кролик: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 Дракон: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 Змея: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 Лошадь: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 Коза: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931 Обезьяна: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932 Петух: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933 Собака: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934 Свинья: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Год судьбы

Согласно представлениям восточных мудрецов, Год судьбы — это год зодиакального животного, под знаком которого родился человек. Наступающий Новый 2021 год Металлического Быка (по разным версиям белого или золотого) станет Годом судьбы для людей, родившихся в 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 годы. Полное совпадение животного (Бык), цвета (белый, золотой) и стихии (металл) в наступающем 2021 году будет для тех, кто родился в 1961 году и собирается отметить 60-летний юбилей. Для них 2021 будет не просто Годом судьбы, а Годом судьбы, усиленным десятикратно.

Как встретить свой Год судьбы, чтобы не разозлить Быка, ранее ФАН рассказала экстрасенс, нумеролог и ведунья Алена Полынь.

Когда наступит Год Металлического Быка

В России принято встречать символ наступающего года уже в новогоднюю ночь, хотя по китайскому календарю Год Быка наступит только 12 февраля 2021 года. Но традиция приветствовать хозяина года заранее правильная, считают астрологи: так мы показываем, что настроены серьезно и готовы чтить того, от кого зависит наше благополучие. В то же время, если в новогоднюю ночь соблюдены не все положенные традиции, тоже не страшно: остается возможность повторить встречу на бис — уже в феврале.

Что ждет в 2021 году все знаки китайского зодиака

Согласно китайскому гороскопу, 2021 год будет непростым, в то же время он подходит для принятия важных решений, способных в корне изменить жизнь человека. Бык — трудяга и немного тяжелодум, поэтому год не слишком хорош для необдуманных поступков. Потребуется строгое планирование, а вот неоправданный риск не приветствуется. Для всех знаков год может быть непростым в плане здоровья, но разумные меры предосторожности и строгое следование советам медиков помогут преодолеть негативные факторы, связанные с пандемией COVID-19.

Крыса

Крыса за 2020-й накопила важный задел на будущий год. Однако, как говорят восточные мудрецы, у Крысы давние нелады с Быком. Так что приход конкурента потребует от Крысы значительных больших усилий, чтобы удержаться на завоеванных позициях.

Бык

Для символа 2021 года предстоящий цикл будет продуктивным и вдохновляющим, особенно если разумный расчет и вера в удачу будут подкреплены активными усилиями и упорным трудом.

Тигр

Для Тигров 2021 год обещает трудности, но они будут преодолимы. Главное для Тигра — спрятать подальше свое упрямство и упорно трудиться ради себя и своих близких.

Кролик

Кролику придется проявить свой природный такт, чтобы достигнуть намеченного и не подорвать здоровье. Если планы будут продуманными, этот знак ждет успех во всех начинаниях.

Дракон

Дракона ждут непростые времена, но в его силах бросить вызов судьбе, преодолеть все трудности и добиться успеха.

Змея

Змее предстоит столкнуться с препятствиями и вызовами, но, усмирив свое эго, она сумеет повернуть неблагоприятные факторы в свою пользу.

Лошадь

Застой на личном фронте компенсируется значительным прорывом в деловой области. Конец 2021 года сулит Лошади яркие романтические приключения.

Овца

Для Овцы 2021 год будет непростым, поддержку и опору следует искать среди близких, в семье. В этом случае неудачи в делах не будут восприниматься как нечто катастрофическое.

Обезьяна

Обезьяна благодаря природной хитрости и изворотливости сумеет стать необходимой Быку, и год для нее пойдет как по маслу. В конце года Обезьяну ждут серьезные позитивные изменения в личной жизни.

Петух

Трудолюбивый Петух имеет все шансы достичь успеха, особенно при поддержке друзей. Семейная жизнь обещает быть стабильной.

Собака

Для Собаки разумный риск в 2021 году будет оправдан, смелые решения могут принести успех. Но, предупреждают астрологи, заигрываться все-таки не стоит.

Свинья

Свинье придется подстраиваться под новые реалии, для этого ей придется много трудиться. Но усилия будут вознаграждены — 2021 год для этого знака будет годом финансовых и деловых удач.