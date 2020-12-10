Москва, 10 декабря. Известная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак встретит Новый год в деревне. Судя по всему, пандемия коронавируса ударила и по кошельку звезд, часто отмечающих праздники на роскошных курортах, и повлияла на их планы. Об этом пишет Kp.Ru.

По данным издания, Собчак отправится вместе с семьей в деревню Верхние Мандрагоры, которая находится за 850 километров от Москвы. Поселение расположено на реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами. Судя по всему, у звездной семьи сейчас проблемы с доходами, поэтому было принято решение остановиться на альтернативном варианте.

Эта деревня — настоящее сокровище для туристов. Здесь и избы, и деревенское хозяйство. Однако стоимость проживания в таком доме достаточно высока, и составляет почти 87 тысяч рублей в сутки с человека.

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью ФАН ранее рассказала, с кем и где будет отмечать Новый год, что у нее будет на праздничном столе и почему она не любит знаменитую татарскую сладость чак-чак. Главная сваха страны призналась, что из-за пандемии COVID-19 сильно соскучилась по объятиям и поцелуям с родными и близкими.