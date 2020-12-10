Мать Децла пожаловалась на сложные отношения с внуком

Москва, 10 декабря. Мать покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, рассказала, как складывается ее общение с сыном и вдовой музыканта.

У самого Децла были очень сложные отношения с отцом — продюсером Александром Толмацким. Рэпер, по сути, прекратил общение с родителем. Теперь же Толмацкий-старший обвинил сына Децла Тони в меркантильности. По словам продюсера, 15-летний подросток вышел на контакт с родителями своего отца, но не ради общения с бабушкой и дедушкой, а для решения финансовых вопросов.

«Мы поддерживаем контакты, переписываемся. Но хотелось бы больше живого общения», — рассказала об общении с Тони мать Децла Ирина.

После смерти рэпера его вдова Юлия Киселева и Тони встретились с родителями музыканта на похоронах, а затем куда-то исчезли. Сначала предполагалось, что Киселева увезла сына за границу, однако на самом деле они зачем-то выехали из квартиры Децла и перебрались на съемную квартиру в Москве. Связь родителей Децла с его вдовой наладилась только после того, как встал вопрос с оформлением наследства.

Ирина не знает, с чем связано бегство Киселевой и Тони. Отыскать их удалось с помощью «сарафанного радио». Сейчас вдова и внук Децла вернулись в старую квартиру. Ключи им вручила мать рэпера.

«Теперь я знаю, где они находятся, и могу написать. Иногда отвечают, иногда — нет, но, в любом случае, лед тронулся», — поделилась Ирина.

Женщина пожаловалась, что ее отношения с внуком все равно остаются сложными, пишет «Телепрограмма». По словам Ирины, Тони ждет от нее только финансовой помощи.

Децл скончался в феврале прошлого года от остановки сердца во время частной вечеринки в Ижевске, ему было 35 лет. Рэпера похоронили в Москве на Пятницком кладбище. Недавно сын музыканта задумался о том, чтобы продолжить дело покойного отца.