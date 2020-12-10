Вассерман рассказал, когда Украина и Донбасс воссоединятся с Россией

Москва, 10 декабря. «Антирусская» Украина опасна не только для себя, но и для России, поделился мнением известный российский журналист и телеведущий Анатолий Вассерман.

В беседе с корреспондентом издания Nation News Евгенией Барановской публицист выразил надежду, что Украина и Донбасс воссоединятся с Россией. Однако, по его мнению, это произойдет нескоро.

«В советское время шутили, нам нужен мир, желательно весь... Так вот, нужно, чтобы вся Украина вернулась в Россию. Потому что антирусская Украина опасна не только для себя самой, но и для остальной России», — рассказал Вассерман.

По словам журналиста, существование Украины отдельно от РФ «сильно затянулось». Он уверен, что Киев еще ни разу не был формально независимым так, как сейчас.

«Слишком уж много западными авторитетными политиками вложено в эту старую польскую фальшивку «Украина не Россия», — подчеркивает эксперт.

Также Вассерман объяснил, почему обещания украинских властей о лучшей жизни без Советского Союза так и не сбылись. Телеведущий напомнил, что политики, которые призывали украинцев голосовать за независимость государства от СССР, использовали специальные пропагандистские материалы. По его словам, заявления об «экономическом рае» на Украине оказались мифом, поскольку агитационные документы основывались на недостоверных финансовых данных.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения сил в Донбассе и разминирования участков. Кроме того, в Киеве намерены поднять вопрос о «взаимном освобождении пленных», передает телеканал «360».