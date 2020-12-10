Роза Сябитова рассказала о своей нелюбви к чак-чаку на новогоднем столе

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась ФАН, что из-за пандемии COVID-19 сильно соскучилась по объятиям и поцелуям с родными и близкими.

Одна из хозяек популярного свадебного телешоу «Давай поженимся», выходящем на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, с кем и где будет отмечать Новый год, что у нее будет на праздничном столе и почему она не любит знаменитую татарскую сладость чак-чак.

«Придумала проект «Елка надежды»

— Роза, есть уже какие-то планы на встречу 2021-го? Может, куда-то поедете?

— Планы я всегда строю заранее, потому что живу планово, как было раньше в Советском Союзе. И это планы в рамках той ситуации, которая сейчас наблюдается везде, во всем мире — пандемии. Справлять праздник буду традиционно, вместе с семьей у себя в загородном доме (в Московской области. — Прим. ФАН). Не хочу никого, и себя, в том числе, подвергать опасности, поэтому мы никуда не поедем. Это однозначно!

Я такой человек дисциплины, поэтому я всегда всего придерживаюсь, независимо от того, кто и что думает по этому поводу. Я очень рада тому, что все вовремя построила и живу, скажем так, стационарно.

— Кто составит вам компанию?

— Приедут дети с друзьями. Но есть, конечно, такой момент, не очень приятный, — обстоятельства такие, что мы не будем вместе [праздновать]. У них свой дом, они там накроют стол, а я — в своем. Ну, и мои дети сдают все анализы по коронавирусу. Они прекрасно знают, что мы не будем сидеть за одним столом, но все же по-нашему встретим Новый год на нужном расстоянии. И нас это, честно говоря, не расстраивает. Мы все прекрасно понимаем, как обстоит дело, потому что большинство друзей дочери — врачи. Но это нисколько не омрачит праздник.

Знаете, я так соскучилась по «обжиманиям», и с большим удовольствием, когда все это (пандемия. — Прим. ФАН) закончится, просто заобнимаю, зацелую, затискаю своих детей и друзей.

— Что-то необычное планируете на Новый год?

— Да, я даже проект такой для себя придумала — «Елка надежды». Поставлю елку на улице, очень красиво все украшу, все сделаю в таком новогодне-рождественском стиле: покрывала, постельное белье, все-все-все, чтобы создать этот новогодний дух. Мне кажется, это будет и правильно, и радостно.

А вообще, с надеждой смотрим на 2021-й, и с ней же будем провожать старый год и встречать новый.

«Меня даже можно назвать блогером»

— На вашем праздничном столе наверняка найдется место для национальных татарских блюд, так ведь?

— Пока что не знаю (смеется). У меня вот сейчас дилемма, если честно! Я даже своих подписчиков — а я так активно стала сидеть в пандемию в Instagram, что меня даже блогером можно назвать, — начала спрашивать, что же все-таки лучше. Посвятить последний день года отдыху, потому что чаще всего мы, женщины, а особенно татарские, — целый день 31-го что-то готовим, все это делаем, а потом просто все уже бездыханные валимся с ног и, как правило, засыпаем в час-два ночи? Или все же наготовить разных вкусностей?

— И к чему склоняетесь в итоге?

— По правде говоря, думаю, что если судить по деньгам, а я сейчас уже предварительно подсчитала, — это то же самое, если, например, заказать еду в ресторане. И я не говорю о каких-то там лобстерах и тому подобном! Но «зур бялиш» точно буду заказывать в ресторане, потому что времени и сил на это тратить как-то не хочется.

Там его приготовят, может быть, немножечко не так душевно, как я, но, конечно, он будет вкусным. Поэтому, скорее всего, большинство блюд, которые окажутся на столе, мы закажем, чтобы сохранить радость, время и силы.

— А что насчет эчпочмака или чак-чака?

— Чак-чак вообще-то я не люблю (смеется). И сама поэтому его не готовлю. Это из детства идет. Да, это наше национальное десертное блюдо. Но в нем слишком много меда! Дети очень любят. Вот есть два татарских блюда, которые я не очень люблю: лапшу — бабушка, наверное, закормила меня ею, — и чак-чак.

Все остальное кое-что понемножечку, конечно, сделаю. Хотя компания молодежи, которую пригласили дочка и сын, будет достаточно большая — человек пятнадцать, наверное. Ну так, для пробы приготовлю, в общем-то.

Чего точно будет много, так это, конечно, моего фирменного салата оливье. Это у нас традиция — дети знают. Я включаю «Иронию судьбы, или С легким паром!» и начинаю кромсать таз оливье! Смешиваю руками, никакими ложками — только руками. Дети салат обожают. Ну, и я сама, собственно говоря, тоже. Едим и на следующий день.

— Не чревато ли это, прежде всего, для фигуры?!

— Ну да, потом я начинаю худеть (смеется)! Но я себя готовлю к Новому году, чтоб вот можно было бы поесть как следует!

— Ну как и все мы, в принципе.

— А что делать?

«Многие вещи стали действительно ценными»

— Конечно, праздник же всего раз в году такой. Тем более в такой-то сложный год его точно надо хорошо отпраздновать!

— Ой, надо поскорей его уже отправить! Я вот никогда — поймала себя сейчас на мысли — с такой надеждой не ждала следующего года! И с такой же великой радостью, думаю, буду провожать этот год. Конечно, это было тяжелое испытание для нас всех. Но я всегда говорю, что выживает сильнейший, и сильные должны помогать слабым.

Уходящий год очень многое показал. Не было бы счастья, да несчастье, как говорится, помогло. Многие вещи стали действительно ценными, я имею в виду семью: все поняли, что она — важнее всего, потому что люди выживают гуртом. Мне нравится такая реклама: главные герои — те самые неизвестные люди, кого не показывают в кино и по телевизору. Вот это самое важное, и на этом строится наша надежда — что бы ни происходило, у нас есть хорошее будущее, есть на кого рассчитывать. На своих детей и на молодежь! У нас в стране — хорошая молодежь.

— Как говорят, сложности нас закаляют. Мы потом сможем с уверенностью сказать, что прошли этот чертов коронавирус. Хотя и не все, к сожалению…

— Знаете, в такие сложные времена все становится очевидным, все видят — кто и что. Недавно я думала о том, что в России, наверное, есть какая-то традиция: каждому поколению выпадает какое-либо испытание.

Например, нашим бабушкам — война, нашим родителям — послевоенные невзгоды, моему поколению — 1990-е годы, а поколению моих детей — эта пандемия... Это, наверное, некая генетическая память, что испытания достаются каждому поколению.

Есть эта сила российского духа, которую никто [из иностранцев] никак понять не может — что же это такое. И мы всегда с достоинством выходим из трудностей, и я горжусь тем, что мы в России такие патриотически крепкие люди. Вот честно!

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