Психолог объяснила самые популярные запросы россиян в Google за год

Россияне больше всего интересуются сведениями о коронавирусе и выборах в Америке, потому что ждут хороших новостей. Об этом в беседе с ФАН сообщила психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, причина популярности этих двух тем в том, что они уже очень надоели публике и все надеются узнать о них что-то позитивное.

«Люди уже устали от коронавируса, поэтому каждый они открывают поисковик с надеждой на новости об улучшении ситуации», — пояснила психолог.

Она сравнила это поведение с тем, как во время Великой Отечественной войны люди собирались около столбов, на которых висели громкоговорители, чтобы услышать что-то обнадеживающее. Того же мнения собеседник придерживается и по второй строчке рейтинга.

«Тема выборов президента США очень широко освещалась в СМИ. Есть еще один тонкий момент. Считается, что пока в США у власти находится Трамп, нам, в общем, ничего не угрожает. Однако, в случае прихода Байдена ожидается ухудшение отношений между нашими государствами. Тот хронический стресс, в котором находятся люди, оказывает разрушительное воздействие. Эти запросы словно таблетки», — подытожила Марианна Абравитова.

В завершение она посоветовала интернет-аудитории стараться быть менее впечатлительными, фильтровать поглощаемый информационный поток. Поможет же в этом расширение кругозора. Не нужно зацикливаться только на определенных темах. Самое главное — это жить своей жизнью и наполнять ее приятными моментами так, чтобы навязываемые извне известия не могли так сильно влиять на вас.

Ранее компания Google опубликовала рейтинг самых популярных у россиян запросов в поисковике по итогам года. Первое место занял коронавирус. На втором месте оказалась тема выборов президента США.