Киев не смог отчитаться перед ЕС за потраченные на «оборонку» деньги  

Министерство обороны Украины оказалось не в состоянии подготовить для рассмотрения специальной комиссией Европейского союза документ о состоянии национальной военной отрасли. Брюссель оставляет за собой право провести соответствующую инспекцию состояния ВСУ «непосредственно на местах». Об этом говорится в обнародованном накануне коммюнике Совета ассоциации Украина — ЕС. Согласно официальной информации, Евросоюз намерен осуществить финансовый аудит ряда крупных «армейских сделок» между Западом и Киевом и установить, почему десятки миллионов долларов, направленных на модернизацию вооруженных сил страны, были использованы украинской стороной не по назначению. Независимые эксперты уверены, что подобная проверка может серьезно испортить реноме Украины на международной арене. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Показательный аудит финансовых документов в отдельно взятых структурах, связанных с ВСУ, начался еще 3 декабря нынешнего года. Тогда сотрудники Службы безопасности Украины провели беспрецедентные обыски в офисах и специальных хранилищах компании «Укрспецэкспорт» и государственного концерна «Укроборонпром». Как подчеркнули силовики, указанные действия были связаны с мониторингом внешнеэкономических контрактов указанных предприятий. По некоторым данным, со счетов этих организаций исчезли от 20 миллионов до 100 миллионов долларов, в разное время выделенных ЕС на поддержание боеспособности украинской армии.

Сразу же после выявления силами СБУ масштабных растрат новоизбранный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев объявил о том, что возглавляемый им концерн прекратит свое существование уже в начале будущего года.

«В 2021-м будут созданы новые холдинговые организации. Они будут работать по принципам корпоративного управления, и это позволит [в дальнейшем] избежать коррупционных и других рисков», — многозначительно заявил он.

Похоже, ни действия украинских спецслужб, ни заверения Гусева Запад не впечатлили. Как отметили в Брюсселе и Страсбурге, в настоящее время Украина «нуждается в корпоративном управлении оборонными предприятиями извне и это управление должно осуществляться при непосредственном контроле со стороны ЕС и Североатлантического альянса.

«В результате так называемых реформ военной промышленности в стране десятки членов наблюдательных советов были вынуждены уйти в отставку, затем Киев запретил иностранцам быть директорами соответствующих предприятий, — констатировали в совете ассоциации. — Таким образом, мы потеряли возможность следить за ходом целого ряда сделок».

Негодование Европы разделяют и украинские специалисты.

«Сейчас на Украине стало модным демонстрировать отреставрированную старую советскую технику и выдавать ее за «модернизированные образцы, созданные благодаря активной помощи западных партнеров», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей военный аналитик Михаил Панюк. — Зачастую такая техника «модернизируется», что называется, на коленке, а ее боевые качества оставляют желать лучшего. Все это происходит на фоне окончательного коллапса украинской промышленности в целом и ВПК государства в частности. Проконтролировать распределение денег в подобных условиях практически невозможно».

Впрочем, по словам Панюка, отчитываться о потраченных на «оборонку» деньгах должно не только украинское Минобороны.

«За всевозможные «черные схемы» и хищения, поставившие военно-промышленный комплекс, а следовательно и ВСУ, под удар, ответственность должно нести правительство», — подытожил он.

Когда именно западные структуры начнут упомянутые проверки и в какой форме они будут проведены, пока не сообщается. Не исключено, что на время своего мониторинга ЕС приостановит финансовую поддержку украинских вооруженных сил.

В этом время заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк объявил о начале работы по модернизации танков Т-64, находящихся на вооружении украинской армии. Конструкторские работы под кодовым названием «Краб» якобы позволят создать «принципиально новую машину, способную прослужить еще четверть века.

Но вот ведь в чем дело: на эти «конструкторские работы» катастрофически не хватает денег.