Виктория Боня откровенно рассказала об экстрасенсорных способностях Джулии Ванг

Москва, 10 декабря. Телеведущая, модель и бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Виктория Боня откровенно рассказала о том, как столкнулась с победительницей 15-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Джулией Ванг. Подробности о встрече с ней Боня раскрыла в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая общалась со своими подписчиками в соцсети и нелестно высказалась в адрес Джулии Ванг. По уверению Бони, она несколько лет назад встретилась с экстрасенсом. Тогда у звезды «Дома-2» были проблемы личного характера, и поэтому Виктория решила обратиться за помощью к Джулии. Как заметила Виктория, беседа ничем полезным для нее не завершилась. Модель призналась, что разочаровалась в экстрасенсорных способностях Джулии Ванг.

«Проблема Джулии Ванг в том, что она считает людей за людишек. Мне она ничем не помогла, все, что сказала, — было мимо кассы», — сказала Виктория Боня.

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг ранее призналась, что является генетическим мужчиной с синдромом Морисса. Она написала несколько признаний о себе в Instagram в формате «правда или ложь», называя себя при этом в мужском роде.

О том, как сложилась судьба самых ярких героев «Битвы экстрасенсов» — Влада Кадони, Николь Кузнецовой, Джулии Ванг, Виктории Райдос, — читайте в материале ФАН.