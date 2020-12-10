«Апофеоз великой страны»: американист предрек гражданскую войну в США

Политические баталии в США могут закончиться полномасштабной гражданской войной, которая обернется крахом Америки. С таким мнением в интервью ФАН выступил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. В иске генеральный прокурор заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.

Иск поддержали Техас, Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Заметим, что эти штаты не присоединились к иску, а выразили мнение в поддержку истца.

Они заявили, что заинтересованы в роли местных законодательных собраний при определении выборщиков, которые должны проголосовать за кандидатов в президенты 14 декабря. Кроме того, штаты хотят, чтобы голоса в конкретных регионах страны не были «размыты» с помощью «неконституционного проведения выборов».

Помимо этого, действующий президент США Дональд Трамп подал ходатайство в Верховный суд, в котором попросил добавить его в иск штата Техас о пересмотре итогов президентских выборов.

«Прошу включить меня иск, как частное лицо — кандидата в президенты США», — написал в своем прошении Трамп, подчеркнув, что согласен с мнением властей Техаса, что официальные лица в каждом из четырех штатов-ответчиков изменили или не выполнили законы штатов при проведении голосования.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что если суд удовлетворит иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов в четырех американских штатах, то действующий глава американского государства останется у власти. Однако эксперт предупредил, что победа Трампа на выборах приведет к масштабной гражданской войне в США.

«Замечу, что как раз выборщики этих штатов и принесут победу Трампу. Там порядка 40 человек. Именно это количество выборщиков отнимется от Джо Байдена и приплюснется к Трампу. Только здесь есть один нюанс: если это произойдет, то в США начнется полномасштабная гражданская война. Демократы выведут на улицы радикалов из студенческих кампусов и различных этнических и политических организаций. И тогда начнется полномасштабная уличная война. В данной ситуации даже сложно себе представить, чем это может обернуться. Республиканцы в последний момент опомнились и пытаются консолидироваться, хотя некоторые из них уже предали Трампа, заявив о победе Байдена. В общем и целом все то, что мы сегодня видим в США, — события, которые происходят в банановой республике. Об этом говорил и сам Дональд Трамп», — сказал собеседник ФАН.

Рафаэль Ордуханян также сообщил, что американские власти попытаются решить свои внутренние проблемы за счет других государств. США вновь обвинят во всех своих бедах Россию и Китай.

«То, что сегодня происходит в США, говорит об уровне западной политической культуры. Это цирк, в котором уже не смешно. Деструктивные процессы, зарождающиеся в США, негативно скажутся на остальном мире. А все из-за того, что нынешний американский политический истеблишмент, начиная от Билла Клинтона, является некомпетентным и непрофессиональным. Сегодня политическая глупость не позволяет западному миру решать свои проблему внутри. Они теперь будут выносить их на внешний периметр. Они будут решать свои проблемы за счет всего остального мира. Во всем, что сейчас происходит в Америке, будут виноваты Китай, Россия, Германия, Индия, Мексика и так далее. И это уже опасно», — считает американист.

Американист утверждает, что когда-то неолиберальные идеи привели к краху Советского Союза, а теперь, скорее всего, пришло время и Соединенных Шатов.

«Все, что мы сегодня видим в США, — продукт неолиберализма. Происходит полное оглупление народных масс, а потом и политического истеблишмента. А может даже и наоборот. Сердечный привет Дженнифер Псаки, которую намерены сделать пресс-секретарем Белого дома. У нас сейчас опять поплывут американские авианосцы к берегам Белоруссии, а газ потечет из Западной Европы в Россию. Наверное, это уже апофеоз великой страны. Мы с вами видим, что неолиберальные идеи могут угробить любе государство. Они в свое время погубили Советский Союз, скорее всего, настало время и Соединенных Штатов», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США будут стремиться разместить новое оружие по периметру границ РФ и КНР.