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Эксперт Васильев показал самое модное пальто на фоне пандемии

Эксперт Васильев показал самое модное пальто на фоне пандемии

Москва, 10 декабря. Историк моды Александр Васильев подробно рассказал о новом тренде на передаче Первого канала «Модный приговор». Он показал пальто, ставшее модным благодаря врачам и пандемии.

По словам эксперта, сейчас в моду входят белые пальто, которые напоминают халаты врачей и медсестер. Впервые об их актуальности заговорили в 1914 году во время Первой мировой войны, пояснил Александр Васильев. Он добавил, что «тогда большое количество женщин ушло в госпитали, чтобы помочь раненым».

«В результате ситуация военных действий и медицина повлияли на развитие моды более 100 лет назад. С тех пор самые непрактичные в мире белые пальто стали время от времени входить в тренды. Сегодня в сезоне 2020/21 медицина тоже очень сильно отражается на одежде, а белый цвет и пальто а-ля медицинский халат на пике моды», — добавил ведущий.

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