Пожилая жена Гогена Солнцева разорвала портрет Пугачевой в порыве ревности

Москва, 10 декабря. Скандально известный шоумен Гоген Солнцев признался, что его пожилая супруга Екатерина Терешкович продолжает вести себя неадекватно, а однажды в порыве гнева разорвала портрет примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в порыве ревности. Подробнее о семейной жизни с пенсионеркой Гоген рассказал в интервью изданию Sobesednik.ru.

По словам шоумена, если раньше Терешкович нападала с кулаками только на него, то сейчас избивает и свою дочь Полину. Агрессия со стороны Екатерины стала ежедневной, уверяет Солнцев. Она часто не ночует дома и возвращается только спустя несколько дней. Недавно пожилая жена фрика совершила возмутительный поступок и устроила настоящий скандал. Оказывается, она разорвала его любимый портрет, на котором была запечатлена Алла Пугачева.

«У нас в комнате висит портрет Аллы Пугачевой. Она, если кто не знает, моя любимая певица. Так вот, Катя напилась и его разорвала. Кричала на весь дом: «Ты променял меня на Алку. Почему она тебя возбуждает больше, чем я?». Я попытался отшутиться, говорил, что у нее есть Макс Галкин, они воспитывают замечательных ребятишек. У нас с Аллой — кармическая связь, на расстоянии», — поделился Гоген Солнцев.

Он добавил, что не смог этими словами остановить Екатерину Терешкович, и она расцарапала молодому мужу «все лицо в кровь». Подобные сцены происходят регулярно, пожаловался скандалист-шоумен.

«Да, мы живем под одной крышей, но спим в разных комнатах. Я закрываю свою дверь на ключ, потому что боюсь, что она ночью на меня нападет», — разоткровенничался Гоген.

Его заявление стало ответом на недавнее интервью Терешкович, которая сообщила, что живет в настоящем аду, подвергаясь жестоким избиениям. Пожилая женщина уверена, что муж хочет ее смерти.