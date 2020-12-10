Эксперт Вакаров уверяет, что Украина развалилась на три независимых государства

Украина уже раскололась на три независимых государства. Кроме того, страна и дальше продолжает идти по пути потери своих территорий. Об этом в интервью телеканалу НАШ заявил известный украинский политический и международный эксперт Василь Вакаров.

Ровно год назад состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже. Впервые с 2016 года вместе собрались главы Украины, России, Франции и Германии. Встреча стала возможной благодаря приходу к власти на Украине Владимира Зеленского. Он заявил, что разблокирует похороненный при бывшем главе государства Петре Порошенко формат. И действительно, чтобы вывести переговоры не новый уровень, Зеленский сделал многое — развел войска на трех участках, дал согласие на «формулу Штайнмайера», провел обмены пленными.

Прошел год, и можно констатировать — Украина после подписания итогового коммюнике так и не выполнила ни одного взятого на себя обязательства: война не закончилась, а только приостановилась, обстрелы Донбасса так и не прекратились, Киев не внес изменения в конституцию для предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Многие украинские эксперты считают, что такая политика приведет к более трагическим последствиям — окончательному развалу Украины.

В свою очередь украинский эксперт Василь Вакаров считает, что страна уже развалилась на три независимых государства — сама Украина, Крым, который воссоединился с Россией в 2014 году, и Донбасс. Кроме того, как уверяет специалист, если нынешние киевские власти не прекратят проводить пагубную для страны политику, то государство и дальше будет разваливаться.

«Сегодня на Украине является непопулярным слово «строительство». Сейчас в моде популистские заявления. Вот, например, у нас начали строить дороги. Но какого качества это дорожное покрытие? Нужно будет на них посмотреть после того, как сойдет снег — останутся ли они. У нас много денег в стране. Однако есть проблема — это слабое государство. На сегодняшний день на территории Украины существует как минимум три независимых государства — сама Украина, Крым, который уже не является нашим, и Донбасс. Вопрос состоит в следующем: либо мы будем искать примирения, либо мы будем и дальше креативить и разваливаться?» — задался вопросом украинский эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, глава МИД ДНР ответила Леониду Кравчуку на слова о переговорах по Донбассу.