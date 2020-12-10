Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Эксперт Вакаров уверяет, что Украина развалилась на три независимых государства

878

Эксперт Вакаров уверяет, что Украина развалилась на три независимых государства

Украина уже раскололась на три независимых государства. Кроме того, страна и дальше продолжает идти по пути потери своих территорий. Об этом в интервью телеканалу НАШ заявил известный украинский политический и международный эксперт Василь Вакаров.

Ровно год назад состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже. Впервые с 2016 года вместе собрались главы Украины, России, Франции и Германии. Встреча стала возможной благодаря приходу к власти на Украине Владимира Зеленского. Он заявил, что разблокирует похороненный при бывшем главе государства Петре Порошенко формат. И действительно, чтобы вывести переговоры не новый уровень, Зеленский сделал многое — развел войска на трех участках, дал согласие на «формулу Штайнмайера», провел обмены пленными.

Прошел год, и можно констатировать — Украина после подписания итогового коммюнике так и не выполнила ни одного взятого на себя обязательства: война не закончилась, а только приостановилась, обстрелы Донбасса так и не прекратились, Киев не внес изменения в конституцию для предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Многие украинские эксперты считают, что такая политика приведет к более трагическим последствиям — окончательному развалу Украины.

Эксперт Вакаров уверяет, что Украина развалилась на три независимых государства

В свою очередь украинский эксперт Василь Вакаров считает, что страна уже развалилась на три независимых государства — сама Украина, Крым, который воссоединился с Россией в 2014 году, и Донбасс. Кроме того, как уверяет специалист, если нынешние киевские власти не прекратят проводить пагубную для страны политику, то государство и дальше будет разваливаться.

«Сегодня на Украине является непопулярным слово «строительство». Сейчас в моде популистские заявления. Вот, например, у нас начали строить дороги. Но какого качества это дорожное покрытие? Нужно будет на них посмотреть после того, как сойдет снег — останутся ли они. У нас много денег в стране. Однако есть проблема — это слабое государство. На сегодняшний день на территории Украины существует как минимум три независимых государства — сама Украина, Крым, который уже не является нашим, и Донбасс. Вопрос состоит в следующем: либо мы будем искать примирения, либо мы будем и дальше креативить и разваливаться?» — задался вопросом украинский эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, глава МИД ДНР ответила Леониду Кравчуку на слова о переговорах по Донбассу.

Новости партнеров