Новый суточный рекорд по смертности от коронавируса установлен в США

Вашингтон, 10 декабря. Показатель по смертности за сутки от последствий коронавируса в США в среду был самым высоким за время пандемии, сообщает газета The New York Times.

В США в среду умерло 3 011 пациентов с коронавирусом, предыдущий антирекорд был установлен 3 декабря, когда скончалось немногим более 2,8 тысячи человек. Всего в США за пандемию выявлено более 15,3 млн случаев заболевших COVID-19, умерло более 289 тысяч человек от последствий COVID-19. Страна по двум показателям лидирует в мире.

В мире зафиксировано более 68,8 млн случаев заражения коронавирусом. Экономист Василий Узун прогнозирует человечеству продовольственный кризис из-за пандемии. Эксперт считает, что в следующем году будет продолжаться рост цен на продукты и снижение доходов у граждан.