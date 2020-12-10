Привитые рассказали об уровне антител после вакцинации «Спутником V»

Москва, 10 декабря. Привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител через три недели после вакцинации.

Были опрошены семь человек, которые прошли вакцинацию не в рамках пострегистрационных исследований и не могли получить плацебо. Тесты на антитела брались по прошествии трех недель после второй прививки, сообщает РИА Новости.

Результаты анализов у первого вакцинированного показали уровень антител IgG в 40,74 единицы на миллилитр. Норма составляет 10,00 или меньше. У двух других протестированных аналогичными тест-системами уровни антител составили 20,00 и 14,60 единицы на миллилитр.

Еще два человека использовали другие тесты. Уровень антител у одного из них составил 15 при норме 1,1, у второго — 17,57 при норме 0,8.

Один из получивших вакцину заявил, что антитела у него были немного выше нормы через три недели после вакцинации, но снизились почти в два раза еще через несколько дней.

Ранее Россия направила заявку во Всемирную организацию здравоохранения для регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.