Донбасс, 9 декабря. Военные наблюдатели ДНР фиксируют множественные взрывы на позициях противника. На юге Донецкой области при оборудовании блиндажей подорвалась группа украинских силовиков. Во время празднования Дня ВСУ двое морпехов-дезертиров замерзли насмерть под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдается, констатируют в управлениях Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. При этом украинские силовики продолжают нарушать другие, не связанные с ведением огня, пункты мирных договоренностей.

В течение минувших суток на позициях Вооруженных сил Украины в районе Опытного под Донецком отмечено проведение личным составом 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ инженерных работ. В районе Водяного на юге Донецкой области зафиксировано четыре взрыва на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Армия Киева несет потери

Как сообщает донецкое Управление Народной милиции инженерные работы противника часто заканчиваются травмированием бойцов и даже безвозвратными потерями. В районе Водяного, где фиксировались взрывы на позициях ВСУ, пострадали сразу трое военнослужащих.

Матрос 36-й бригады морпехов Ридон погиб в результате взрыва противопехотной мины ПМН-2, двое военных в тяжелом состоянии транспортированы в медучреждение Мариуполя. Как оказалось, среди раненных есть боец «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ).

Морпехи ВСУ замерзли насмерть под Горловкой

Украинские силовики продолжают расхлебывать последствия шумного празднования профессионального праздника Дня ВСУ 6 декабря. Как сообщает донецкая разведка, недалеко от Горловки в районе Дзержинска, подконтрольного украинской армии, обнаружены тела двух умерших от переохлаждения морских пехотинцев из состава 503-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Уточняется, что умершие матросы Матусенко и Космин самовольно покинули позиции в День ВСУ, а командир батальона дабы не портить статистику подразделения и не лишиться премии доклад о самоволке в вышестоящий штаб не осуществил.

Украинские офицеры устанавливают поборы за отпуска

Офицеры управления 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели на днях проверку мест несения службы военнослужащих 1-го батальона и пришли к неутешительным выводам, сообщает Управление Народной милиции ЛНР. Пятеро бойцов отсутствовали на позициях, их сослуживцы рассказали, что отсутствующие более десяти дней назад уехали из зоны ООС и направились к местам проживания семей.

Разбирательством установлено, что военнослужащие числятся по документам как пребывающие на передовых, а фактически отправились в новогодние отпуска. Такие поблажки стали возможны благодаря коррупционной схеме, организованной командиром батальона подполковником Самойленко, который за взятки отпускал бойцов в отпуска без оформления.

1 Организация запрещена на территории РФ.