Врач скептически оценила вероятность повторного заболевания COVID-19

Москва, 10 декабря. Врач-инфекционист Галина Гольцман скептически оценила вероятность так называемого повторного заражения коронавирусом.

По словам заведующей терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле, большинство так называемых повторных случаев COVID-19 таковыми не являются. Чаще всего речь идет об ошибках или продолжении первого заболевания.

«Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек еще не выздоровел после первого заболевания», — подчеркнула Гольцман.

Инфекционист отметила, что существуют несколько десятков случаев повторного заболевания и миллионы случаев заражения в целом. В то же время болезнь протекает легче, если действительно имеет место повторное заболевание.

«Если человек переболел коронавирусом, то по всей имеющейся на данный момент литературе второе заболевание будет проходить легче, потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела», — цитирует Гольцман РИА Новости.

Ранее американские ученые из Вашингтонского университета выяснили, что антидепрессанты оказались эффективным средством в борьбе с коронавирусом. В ходе исследования принимавшие флувоксамин участники, не столкнулись с проблемами дыхательных путей и им не потребовалась госпитализация из-за поражения легких.