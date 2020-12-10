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Жителей Европейской России предупредили о резком потеплении

Жителей Европейской России предупредили о резком потеплении

Москва, 10 декабря. Россиян, проживающих на Европейской части РФ, ждет потепление со следующей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она указала, что устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться. В ближайшее время резко потеплеет.

Паршина добавила, что заметные перемены в погоде в Москве произойдут в начале следующей неделе. Температура воздуха ночью опустится до трех-восьми градусов ниже нуля, днем будет балансировать на уровне от нуля до минус пяти градусов. Таким образом, потеплеет сразу на пять-семь градусов.

В Гидрометцентре добавили, что серьезных осадков не предвидится. Не исключено, что где-то пойдет снег, пишет «Российская газета».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей некоторых европейских регионов РФ о наступлении аномально холодной погоды. Настоящая зима придет в Калмыкию и некоторые регионы Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Там температура ожидается ниже нормы на девять градусов. Также холодная погода ворвется в Волгоградскую и Астраханскую области, там температура также установится ниже нормы на девять градусов.

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