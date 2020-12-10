В Германии санкции против России назвали «выстрелом себе в колено»

Берлин, 10 декабря. Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал антироссийские санкции «выстрелом себе в колено».

Он отметил, что в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, эффект от ограничительных мер будет не таким, как ожидают в Берлине. Депутат считает, что санкционный режим против России нужно отменить как можно скорее.

«Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением», — сказал парламентарий в беседе с телеканалом «360».

Гердт подчеркнул, что политики должны «убрать со сцены» все, что «мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству».

Ранее в Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа (ФРГ) озвучили, что санкции Европейского союза против России ежегодно обходятся экономике ЕС в 21 млрд евро. При этом 1/4 этой суммы приходится на Германию (5,45 млрд евро).

Опрос показал, что от введения ограничительных мер против России наиболее сильно пострадали машиностроение, обрабатывающая промышленность, автомобилестроение и химическая промышленность. Дальнейшая санкционная политика против Москвы будет лишь способствовать усугублению экономической ситуации для всех. Поэтому в случае отмены ограничительных мер выгоду получит и Россия, и Германия.