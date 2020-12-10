Россиянка разделась на глазах у возмущенных туристов в горах Сочи

Сочи, 10 декабря. Девушка разделась на глазах у возмущенных туристов в горах и устроила фотосессию, видео в соцсети Instagram опубликовал закрытый паблик @krasnodar_kray.

На записи раздетая девушка в одних трусиках и ботинках позирует в горах Сочи фотографу, прикрывая пышную грудь руками. За происходящим с интересом наблюдают решившие прогуляться на закате в горах Красной Поляны прохожие.

«Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю», — отмечает автор видео, в то время как прекратить запись его просит сама модель.

В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях. Часть зрителей похвалила фигуру девушки и поддержала ее начинание, другие возмутились и раскритиковали модель за «отсутствие норм приличия».

Запись быстро разошлось в СМИ. Видео продублировал телеканал РЕН ТВ.

Осенью девушка в плаще в на голое тело напугала рыбака в Выборге. Инцидент произошел на берегу Выборгского залива. Мужчина был возмущен, что девушка ходила обнаженной и не скрывала свои «прелести». За ней наблюдали проезжающие мимо автомобилисты.

Пользователи отреагировали на этот случай шутками. Многие считают, что девушка просто кому-то «проспорила».

«Красотой светить — не мешки ворочать. Женщина в своем природном амплуа», «Замуж хочет, надоело работать. Это верный знак», «Вы не поняли юмора, это так «бабье лето» уходит», — писали пользователи.

Жительницы Выборга осудили поступок девушки, считая, что за такое поведение нужно привлекать к административной ответственности. Дети не должны видеть голую женщину в общественных местах.