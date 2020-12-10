Врач назвал сроки и методы восстановления после COVID-19

Москва, 10 декабря. Сроки восстановления после COVID-19 составляют минимум два месяца, однако это может проходить и дольше.

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин в беседе с изданием «Лента.ру» отметил, что сроки индивидуальны и даже с учетом степени поражения точно назвать их не получится. Чем позже пациент обратится за медпомощью, тем более длительная будет реабилитация.

Восстановление переболевших в средней и тяжелой форме пациентов должно проходить по определенному стандарту. Необходима кардио- и сосудистая реабилитация, а также реабилитация дыхательных путей.

Важной ее частью является лечебная физкультура, которая после снятия воспаления восстанавливает жизненную емкость легких. Также существуют различные массажные методики, которые помогут восстановить организм.

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