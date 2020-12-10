Некоторым бюджетникам и пенсионерам дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей

Курган, 10 декабря. Пенсионеры и бюджетные работники Курганской области получат дополнительные выплаты до 25 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Выплаты будут сделаны за счет экономии средств на содержание административного аппарата», — говорится в сообщении.

Размер доплаты составит 5 тыс. рублей, деньги получат около 6 тыс. неработающих пенсионеров 65 лет и старше, являющимися получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по данным на 1 декабря 2020 года. Также по 5 тыс. рублей получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ.

Деньги начнут выдавать уже на этой неделе. В правительстве области пообещали, что до 25 декабря все пенсионеры и бюджетники получат причитающиеся им выплаты.

Как сообщал ФАН, ожидать прибавку к пенсии могут также пожилые люди, уволившиеся в августе 2020 года. Им начислят не только проиндексированную пенсию за последний день года, но и разницу между прежним и новым размером пенсии за три месяца с момента увольнения — сентябрь, октябрь, ноябрь.

С 1 января 2021 года в России меняется порядок начисления пенсионных выплат: от трудового стажа напрямую будет зависеть размер начислений. Россияне должны будут иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл, чтобы получать как социальную, так и страховую пенсии. При недоборе этих показателей человеку придется ждать назначение социальной пенсии еще пять лет.