Алесю Кафельникову сравнили с Орнеллой Мути

Москва, 10 декабря. Супермодель Алеся Кафельникова опубликовала кадры с откровенной фотосессии, для которой снялась топлес. Снимками девушка поделилась в соцсети Instagram.

Дочь прославленного теннисиста, экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова входит в список самых перспективных россиян младше 30 лет по версии журнала Forbes. Фото модели регулярно появляются на страницах модных журналов. На этот раз 22-летняя звезда снялась для издания CAP 74024.

На размещенном в Instagram снимке знаменитость запечатлена в длинной черной юбке. Кафельникова предстает топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Образ девушки дополнили золотистая цепочка, массивные серьги, а также широкие очки.

За день публикация набрала более 18 тысяч лайков и множество комментариев. Многие поклонники с восторгом писали о внешности модели.

«Фигура, в порядке», «Самая красивая!», «Орнела Мути», — отмечали подписчики.

Автором съемки стала австралийская фотохудожница Акила Берджауи. Фотограф сотрудничала с журналами Harper's Bazaar и Elle.

Осенью Кафельникова продемонстрировала в Instagram откровенные фото с романтического путешествия на море. Супермодель отдыхала на яхте в компании неизвестного мужчины. На одном из снимков она позирует на борту роскошной лодки в голубых джинсах и атласном корсетном топе бежевого цвета.

На другом фото девушка предстала в ярко-зеленом купальнике и коротких шортиках с высокой талией, она обнимает мужчину, который стоит спиной к объективу возле штурвала. На третьем фото молодой человек расположился головой на оголенном бедре модели, но также не захотел показывать своего лица, отвернувшись от камеры.