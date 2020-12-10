Мошенники придумали новую схему обмана российских пенсионеров

Тверь, 10 декабря. Пожилых людей в Тверской области обманывают мошенники, обещая сделать перерасчет пенсий, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области.

В ПФР начали поступать звонки от жителей региона с жалобами на действия мошенников, которые обещают обеспечить перерасчет пенсии, но получив оплату за свои услуги пропадают.

В ПФР объяснили, что подобные «организации» рекламируют свои услуги в СМИ. Попавшимся на удочку пенсионерам оператор по телефону сообщает, что они якобы работают при Пенсионном фонде, имеют с ним договор и доступ к его информационным базам. Расспросив пожилых людей об их жизни, мошенники внушают им, что при таком «послужном списке» пенсия должна быть гораздо больше.

За деньги «организация» обещает подготовить заявления в ПФР, благодаря которым удастся добиться перерасчета пенсии. Подобная услуга обходится доверчивым россиянам в несколько тысяч рублей.

В ПФР предупредили, что с подобными организациями они не сотрудничают и не предоставляют свои информационные базы сторонним лицам.

«Будьте бдительны, не доверяйте организациям, рекламирующим свою деятельность по вопросам пенсионного обеспечения», — подчеркнули в ПФР, добавив, что всю информацию по своей пенсии можно получить при обращении в отделение фонда.

В середине ноября сообщалось, что в Ленобласти пожилые мужчина и женщина стали жертвами мошенников, действующих под видом внуков. В совокупности пенсионеры выложили злоумышленникам 400 тыс. рублей. Подобные случаи произошли сразу в нескольких городах.