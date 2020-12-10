Момент мощного землетрясения в Иркутске попал на видео

Иркутск, 10 декабря. В соцсетях появилось видео момента землетрясения в Иркутске, записи в Instagram публикует посвященный новостям Приангарья и Иркутска паблик irknews_038.

На кадрах снято, как из-за подземных толчков в жилом помещении трясется мебель, слышен ступ падающих предметов. На записи из паблика liveangarsk видно, как из-за землетрясения сильно раскачивается камера наружного наблюдения во дворе одного из жилых домов в Ангарске.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в региональном центре произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился в Кабанском районе Бурятии.