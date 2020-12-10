Часть российских пенсионеров получит в декабре повышенную пенсию

Сыктывкар, 10 декабря. Российские пенсионеры, уволившиеся в конце лета, в декабре получат повышенную пенсию. Как сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми, доплату выдадут сразу за три месяца.

В декабре проиндексированную пенсию начнут получать пенсионеры, уволившиеся в августе 2020 года. Им начислят не только увеличенную пенсию за последний день года, но и разницу между прежним и новым размером пенсии за три месяца с момента увольнения — сентябрь, октябрь, ноябрь.

С 2016 года пенсионеры, продолжающие работать, получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Первую проиндексированную выплату они начинают получать спустя три месяца после увольнения.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире медиацентра «Патриот» выразил сожаление, что предложенный законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров не нашел поддержки в правительстве. Парламентарий пообещал добиться «того, чтобы работающим пенсионерам начали выплачивать пенсию с учетом индексации, потому что это не справедливо по отношению к ним».

Нилов выразил уверенность, что со временем вопрос об индексации пенсий рабочим пенсионерам будет решен положительно. По его словам, на эти цели требуется минимум 200 млрд рублей в год, но в бюджете РФ это сравнительно небольшая сумма.