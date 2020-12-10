Ирина Пегова в платье с открытыми плечами поразила поклонников

Москва, 10 декабря. Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами, на которых предстала в платье с открытыми плечами и с пышными кудрями. Видео артистка разместила в Instagram-сторис.

В сторис на страничке в Instagram артистка поделилась записью со съемочной площадки, которую сделал ее коллега, актер Илья Носков. Пегова выбрала для образа платье изумрудного цвета чуть выше колен с открытыми плечами.

Наряд подчеркнул не только стройность актрисы, но и ее грудь. Образ Пегова дополнила ярко-красными туфлями-лодочками и пышной шевелюрой.

Многие поклонники заметили, что 42-летняя звезда похорошела и постройнела в последнее время. У Пеговой появилась уверенность в себе, и артистке часто удается поразить фанатов неожиданными подчеркивающими фигуру образами.

По словам артистки, она добилась впечатляющего результата в борьбе с избыточным весом при помощи сбалансированного питания. Кроме того, актриса ведет очень активный образ жизни. Помимо походов в тренажерный зал, она тратит свободные от работы часы на бальные танцы.

Ранее Пегова поделилась с поклонниками летней фотографией, на которой она позирует в ярком купальнике. На фото актриса лежит на шезлонге в красном купальнике с платком на голове в цвет наряда и держит в руках коктейль.

Поклонники восторженно встретили новую запись звезды и сделали массу комплиментов ведущей актрисе МХТ имени Чехова.