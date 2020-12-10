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Экономика

Счетная палата готовит новые льготы для самозанятых

Счетная палата готовит новые льготы для самозанятых

Москва, 10 декабря. Налоговый режим самозанятых необходимо совершенствовать при помощи дополнительных стимулов для привлечения потенциальных плательщиков, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

В СП отметили, что налог на профессиональный доход (НПД) необходимо совершенствовать. Речь идет о появлении дополнительных стимулов для привлечения потенциальных плательщиков и исключении рисков его неправомерного использования.

Счетная палата также собирается предложить правительству ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. По мнению аудиторов СП, это позволит создать потенциал для вывода предпринимателей из тени. 

По данным ведомства, на конец 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане общее количество плательщиков НПД составило 391,84 тыс. человек, из них 90% — физические лица и 10% — индивидуальные предприниматели.

«38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 гола 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — заявил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Счетная палата готовит новые льготы для самозанятых

НПД позволяет россиянам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка для физических лицами составляет 4%, юридических — 6%. Режим заработал с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в четырех регионах. На данный момент к НПД подключены уже все российские регионы. 

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что статус самозанятых в России сейчас имеют более 1,3 млн человек. Ежедневно в стране регистрируется по пять тысяч самозанятых. По его словам, таким гражданам начислили бонусы — капитал на уплату налогов общей суммой более 15 млрд рублей, а также возвратили все налоги на профессиональный доход за 2019 год.

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