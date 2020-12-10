Счетная палата готовит новые льготы для самозанятых

Москва, 10 декабря. Налоговый режим самозанятых необходимо совершенствовать при помощи дополнительных стимулов для привлечения потенциальных плательщиков, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

В СП отметили, что налог на профессиональный доход (НПД) необходимо совершенствовать. Речь идет о появлении дополнительных стимулов для привлечения потенциальных плательщиков и исключении рисков его неправомерного использования.

Счетная палата также собирается предложить правительству ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. По мнению аудиторов СП, это позволит создать потенциал для вывода предпринимателей из тени.

По данным ведомства, на конец 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане общее количество плательщиков НПД составило 391,84 тыс. человек, из них 90% — физические лица и 10% — индивидуальные предприниматели.

«38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 гола 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации», — заявил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

НПД позволяет россиянам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка для физических лицами составляет 4%, юридических — 6%. Режим заработал с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в четырех регионах. На данный момент к НПД подключены уже все российские регионы.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что статус самозанятых в России сейчас имеют более 1,3 млн человек. Ежедневно в стране регистрируется по пять тысяч самозанятых. По его словам, таким гражданам начислили бонусы — капитал на уплату налогов общей суммой более 15 млрд рублей, а также возвратили все налоги на профессиональный доход за 2019 год.