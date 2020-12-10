Самбурская «слила» в Интернет пикантное фото с актрисой Кошкиной

Москва, 10 декабря. Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram пикантную фотографию с ухватившей ее за грудь артисткой Яной Кошкиной.

«Слили в сеть интимное фото Самбурской с @yana_koshkina_official», — отметила в публикации Самбурская.

Фотография за несколько часов собрала более 88 тысяч лайков. Пользователи активно комментировали фото. Не осталась в стороне и сама Кошкина. В комментарии актриса пошутила о том, что теперь все узнают о ее ориентацию.

«Ручонки какие загребущие у Яны. Девочки красотки», «А есть видео, где происходит продолжение?», «Красивая пара», «Две самые лучшие, талантливые, любимые актрисы», — отмечали поклонники в комментариях.

Некоторые пользователи вспомнили о недавних конфликтах Самбурской с певицей Ольгой Бузовой и телеведущей Ксенией Собчак. В своих комментариях они попытались поддержать актрису.

«Я даже знаю, кто слил! Это Бузова или Собчак 100%», «А у Бузовой не получится такого интимного фото», — отмечали фанаты.

Среди комментаторов нашлись и те, кому пикантное фото не понравилось. Некоторые поклонники выражали сожаление, другие переходили на оскорбления.

«Видела ее в «Крошке-картошке». Ела крошку-картошку. Сразу поняла — проститутка!», «Настасья, а я была лучшего мнения о вас! Что ж вы так подводите!», — сетовали хейтеры.

Ранее Самбурская напугала фанатов снимком с заплаканными глазами. Актриса поучаствовала в необычной фотосессии. По словам Самбурской, фотографу удалось продемонстрировать ее душу в каждом кадре.

В Instagram знаменитость опубликовала один из снимков. На фото лицо артистки залито слезами, а глаза покраснели от плача. Звезда «Универа» на снимке зажимает рот рукой, в которой держит алую розу.