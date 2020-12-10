Названы периоды, которые включаются в страховой стаж для пенсии

Севастополь, 10 декабря. Пенсионный фонд РФ назвал периоды, которые включаются в стаж при определении права на страховую пенсию. За каждый год такого периода начисляется определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР в Севастополе, для получения страховой пенсии нужно «накопить» определенное количество лет страхового стажа и заработанных пенсионных коэффициентов. Требования, согласно пенсионной реформе, постепенно увеличиваются: до 15 лет необходимого минимального стажа к 2024 году и 30 пенсионных коэффициентов к 2025 году.

В страховой стаж входят не только отработанные года, но и нестраховые периоды. Это, в частности, уход за ребенком до полутора лет, служба в армии по призыву, уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства первой группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста.

Чтобы иметь право на получение страховой пенсии в 2021 году необходимо набрать не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

Днем ранее сообщалось, что российские пожилые граждане могут получить новую льготу от правительства. Пенсионеры летом текущего года получили право на рассрочку уплаты долгов по кредитам, налогам, а также страховым взносам. Госдума во вторник продлила действие законопроекта до мая 2021 года.

На заседании Госдумы РФ лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести новые выплаты для пенсионеров в связи с пандемией. Получать их, по мнению Миронова, должны россияне в возрасте 65 лет и старше в связи с тем, что в ряде регионов России этой категории граждан приходится соблюдать режим домашней изоляции. Только в Москве, в отличие от других регионах, решили выплачивать компенсации пенсионерам.