Мясников посоветовал своим критикам умерить иронию и «учить матчасть»

Москва, 10 декабря. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил обвинявшим его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19 критикам в своем Telegram-канале.

«Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0..%. Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время», — пояснил Мясников.

Врач объяснил, что сведений о способности коронавируса распространяться в бессимптомный доклинический период на тот момент не было. Он предполагал, что «90% было за то, что все обойдется «малой» кровью». В то же время Мясников писал, что «может полыхнуть и по всему миру».

Мясников признал, что произошел именно последний вариант. В то же время врач привел свои расчеты по заболеваемости и смертности от COVID-19 в России.

«На сегодня процент смертности от КОВИД к населению России — 0,03%. Да-да, те самые 0,0...% <…> Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% от населения России», — написал врач.

Он отметил, что «достаточно тяжело» для лечения в госпитале болеют только 10% от больных. По его словам, в начале весны речь шла именно об этом. Количество таких больных сейчас составляет 0,1% от населения России, подчеркнул Мясников. «Недобросовестным» критикам врач посоветовал «умерить свою иронию и учить матчасть!».

Ранее Мясников дал прогноз ситуации с пандемией на следующий год и объяснил причину введения ограничительных мер. Врач уверен, что в следующем году мир постигнет очередная волна пандемии, и, возможно, она будет не одна. По его словам, если миру придется столкнуться с вирусом со смертностью 35—40%, то к моменту появления вакцины от него погибнут десятки миллионов людей. Его слова приводит RT.