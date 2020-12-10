Дочь Ефремова рассказала, как справилась с домашним насилием

Москва, 10 декабря. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, называющаяся себя теперь Аэм Тиллмари, рассказала о домашнем насилии и психологических травмах.

В колонке для «Афиша Daily» Анна Мария попросила называть себя Аэм Тиллмари и обращаться в мужском роде. По ее словам, подобная формулировка бывает неуместна в бытовых ситуациях, к примеру, в магазине или такси, но при знакомстве с людьми, в которых она «чувствует ауру безопасности», Анна Мария представляется именно так.

Аэм Тиллмари вспомнила, что мать Ксения Качалина часто избивала ее, а с отцом она виделась пару раз в неделю, так как родители были в разводе. По ее словам, большую часть своего детства она не помнит вовсе, а то, что осталось в памяти, хочется забыть.

«Не люблю относиться к своему прошлому серьезно. Наверное, вы хотите услышать сопливые истории в духе «мать морила меня голодом, о боже, как это страшно», но спешу вас разочаровать: единственное, что дал мне абьюз в детском возрасте, — это отличное чувство юмора и довольно внушительные суммы, потраченные на психотерапию. Это мои личные проблемы — и я предпочитаю рассказывать о них сам, когда приходит время», — подчеркнула она.

Дочь Ефремова подчеркнула, что молчать о домашнем насилии нельзя.

По ее словам, врачи диагностировали у нее посттравматическое стрессовое расстройство. О детских травмах удается забывать и жить спокойно, «пока тебе в лицо не пихают триггеры, связанные с этим событием».

Анна Мария выразила надежду, что тот опыт, о котором она рассказывает, поспособствует принятию закона о домашнем насилии.

Ранее в среду стало известно, что осужденный за пьяную автокатастрофу Михаил Ефремов возглавил рейтинг соцсетей как самый обсуждаемый актер года. В тройку рейтинга также вошли Павел Деревянко и Константин Хабенский.