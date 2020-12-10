Дочка Анны Ковальчук покорила поклонников в новом сезоне «Тайн следствия»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата пошла по стопам матери. У засветившейся в сериале «Тайны следствия» юной красавицы уже есть собственный фан-клуб.

Успешная актриса Анна Ковальчук растит двух детей. Дочка Злата родилась в 2000 году в браке с коллегой звезды «Мастера и Маргариты» Анатолием Ильченко. Спустя десять лет на свет появился сын Добрыня, отцом которого стал второй супруг актрисы миллионер Олег Капустин. Старшая дочка выросла копией мамы.

В одном из интервью Ковальчук вспоминала, что с Ильченко они «расстались абсолютно спокойно», без каких-либо скандалов. Дочка очень дружит с папой. По словам Ковальчук, и с отчимом у Златы сложились хорошие отношения.

20-летняя Злата вновь засветилась в знаменитом сериале «Тайны следствия» в 20-м сезоне. Впервые она попала в картину еще будучи совсем малышкой, исполнив роль дочери главной героини сериала Марии Швецовой, чей образ на экране воплотила ее родная мать.

Ковальчук назвала свою дочку украшением сериала.

«Она хорошая и добросовестная исполнительница, делает то, что говорят. Я вот могу повоевать со сценарием. Каждый раз пытаюсь его дополнить нормальным разговорным языком, прописать человеческие качества Швецовой. Мы ведь вместе придумываем образ с моими любимыми гримером и художником по костюмам», — рассказывала Анна в беседе с Kp.ru.

У Златы уже появились собственные поклонники, которые пришли в восторг от схожести девушки со своей матерью.

Ранее модные эксперты высоко оценили образы Ковальчук в новом сезоне сериала «Тайны следствия», выдержанные в деловом минималистическом стиле. По словам экспертов, минимализм часто свидетельствует о «силе человека и его утонченном вкусе».