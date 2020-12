Прототип космического корабля Starship взорвался во время испытаний в США

Вашингтон, 10 декабря. Прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний в Техасе (США), трансляция ведется на сайте SpaceX.

Американская компания SpaceX в среду проводила испытательный полет прототипа корабля Starship. Аппарат предназначен для будущих полетов на Марс.

Starship стартовал с полигона у Бока-Чика (штат Техас) в среду в 17:45 (01:45 четверга по московскому времени). Пять минут спустя корабль SN8 со стабилизаторами и носовым обтекателем впервые поднялся на заданную высоту в 12,1 км, после чего совершил плавную посадку на расположенную рядом со стартовым столом асфальтированную площадку.

При касании с асфальтом прототип взорвался.

