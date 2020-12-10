Садальский рассказал о пропавшей дочери Олега Табакова

Москва, 10 декабря. В театральных кругах ничего не говорят о судьбе дочери Олега Табакова Александры, пропавшей из поля зрения много лет назад, сообщил актер Станислав Садальский.

Старшая дочь покойного режиссера, которой в этом году исполнилось 54 года, не общается с матерью Людмилой Крыловой и другими членами семьи уже много лет. На публике она не появляется и ведет затворнический образ жизни. По слухам, Александра так и не простила отца за то, что он бросил семью ради Марины Зудиной. При жизни он не давал дочери значимых ролей в театре, отдавая предпочтение своей возлюбленной.

В 2018 году Александра не появилась на похоронах своего звездного отца.

Садальский в беседе с порталом Teleprogramma.pro сообщил, что, как и остальные, не знает, где сейчас находится Александра.

«Я знал ее, когда она была еще девочкой. Потрясающей. С юмором, очень смешной. В театральных кругах о ней ничего сегодня не говорят. Там все заняты только собой», — посетовал актер.

Табаков и Зудина поженились в 1995 году. В тот же год на свет появился их сын Павел, а дочь актеров Мария родилась в 2006 году.

В начале декабря Зудина пожаловалась на низкие доходы после смерти мужа. По ее словам, теперь она выходит на сцену лишь пять раз в год, и данный факт «не обрадовал бы» Табакова. Новых постановок с ее участием в «Табакерке» и театре им. Чехова практически нет, а старые вышли из репертуара. Пользователи раскритиковали Зудину, заявив, что ей не стоит жаловаться после огромного количества ролей и столь высоких гонораров, как несколько лет назад.