Популярность Бузовой объяснили феноменом стула

Москва, 10 декабря. Россияне пытаются разобраться с «феноменом» Ольги Бузовой, ставшей в этом году самой обсуждаемой певицей. Секрет популярности телеведущей «Дом-2» сравнили со стулом.

В среду был озвучен рейтинг соцсети «Одноклассников» о самых упоминаемых за уходящий год персон. Среди актеров топ ожидаемо возглавил Михаил Ефремов, не сходивших со страниц СМИ после устроенной им смертельной аварии. Среди музыкантов самой популярной стала Бузова.

В этом году певица записала несколько не самых удачных в ее карьере треков и приняла участие в шоу «Танцы на льду». Несмотря на «средние» успехи в карьере, артистка не сходит с полос желтой прессы. В основном причиной этого являются связанные с ней скандалы.

К примеру, несколько дней назад между телеведущей и актрисой Настасьей Самбурской разгорелась онлайн-дуэль. Бузова пришла в бешенство от заявление актрисы в адрес телепроекта «Дом-2», который она назвала «днищем».

Незадолго до этого Бузова сумела поругаться с самой Аллой Пугачевой. По данным СМИ, Примадонна призвала бойкотировать певицу на «Голубом огоньке» и в других праздничных передачах. Примадонна пояснила, что Новый год — это семейный праздник, и сценическое поведение современной исполнительницы ему не соответствует.

Как сообщает «МК», в Сети появилась интересная версия, объясняющая причину популярности ведущей телестройки. Феномен назвали «Эффектом стула». Около 20 лет назад на одном из голландских телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу. Каждый час в эфире показывали пустую комнату, в которой из обстановки стоял только самый обычный стул.

Зрители смеялись над создателями проекта, не понимая, в чем суть «шоу». Однако когда через неделю стул немного развернули, началось бурное обсуждение причин таких перемен. Его поворот через неделю на 180 градусов вызвал настоящую истерику. Вскоре уже зрители делали ставки, где будет стоять стул в следующий раз. Эксперимент подтвердил, что практически любой, даже самый невзрачный объект может стать предметом бурных обсуждений. Для этого нужно лишь часто показывать его в эфире.