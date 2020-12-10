Белоруссия объявила о закрытии наземных границ

Минск, 10 декабря. Белоруссия из-за COVID-19 приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Согласно опубликованному на национальном правовом интернет-портале республики документу, пересечение границы будет приостановлено для граждан Белоруссии, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны. Речь идет об автодорожных, речных и железнодорожных пунктах пропуска через границу.

Соответствующее постановление вступит в силу через десять дней. Подчеркивается, что оно связано с мерами по недопущению распространения коронавируса

Уточняется, что в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению главы пограничного комитета может быть разрешено пересечение границы на выезд.

Накануне экс-участница выборов в Белорусии Светлана Тихановская заявила, что представители ЕС должны усилить давление на белорусское руководство. ФАН отмечал, что бывший кандидат в президенты страны призывает к немедленным санкциям против республики.