Ефремов и Бузова признаны самыми обсуждаемыми персонами 2020 года

Москва, 10 декабря. Соцсеть «Одноклассники» озвучила рейтинг самых обсуждаемых людей и событий 2020 года. Топ среди актеров возглавил осужденный за пьяную автокатастрофу Михаил Ефремов, а среди музыкантов самой популярной стала Ольга Бузова.

Эксперты соцсети проанализировали упоминаемость событий и людей за год, а также всплески активностей на определенную тему и резонанс событий. В тройку самых обсуждаемых актеров вошли Ефремов, Павел Деревянко и Константин Хабенский.

При этом Хабенский чаще всего упоминался пользователями не в контексте его актерской карьеры, а при обсуждении его благотворительных начинаний и вручении артисту государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Лидерами в топе музыкантов стали, помимо Бузовой, Баста, Дима Билан, группа Artik & Asti, а также Полина Гагарина. Самыми обсуждаемыми спортсменами признаны Лионель Месси и Артем Дзюбу.

«Пандемия вируса COVID-19 стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год», — говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

За минувший год поразивший весь мир вирус упоминался в сети более 22,7 миллиона раз.

Подводя итоги года, ранее рейтинг самых популярных музыкальных видео составил YouTube. Топ возглавил клип на песню Uno петербургской группы Little Big, снятый для «Евровидения». Ролик собрал порядка 170 млн просмотров на видеохостинге. Второе место также занимает музыкальное видео эпатажного квартета — на этот раз снятое на трек Hypnodancer. Его посмотрели около 151 млн пользователей Сети.

Тройку лидеров замыкает клип Niletto и Клавы Коки на песню «Краш» (более 117 млн просмотров). К слову, еще один клип Little Big на песню Tacos вошел в десятку рейтинга.