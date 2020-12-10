Зеленский заявил о готовности Киева к новому этапу разведения сил в Донбассе

Киев, 10 декабря. Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе и очередному раунду освобождения удерживаемых лиц, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении на официальном сайте офиса президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что достичь наиболее ощутимых результатов на пути к миру в Донбассе можно путем прямых переговоров лидеров стран — участниц «нормандского формата» (ФРГ, России, Франции и Украины).

В то же время Зеленский обвинил Москву в противодействии мирному процессу. При этом он особо отметил, что впервые за годы войны в Донбассе установился реальный режим прекращения огня, который длится с 27 июля.

По словам главы государства, власти Украины упростили поступление в вузы для абитуриентов, живущих на неподконтрольных Киеву территориях. На линии разграничения построены современные контрольные пункты с центрами предоставления административных услуг.

В МИД РФ накануне прокомментировали деструктивные действия Киева по Донбассу. Украинские власти, по словам представителей ведомства, не выполняют свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, информирует RT.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко в интервью ФАН рассказал, что Зеленский своим приездом на передовую к солдатам ВСУ обозначил, в чем заключается «план Б» по Донбассу. По словам политика, он заключается в захвате Донецкой и Луганской народных республик киевскими силовиками.