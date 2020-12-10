Алексей Панин пришел в бешенство от шуток над Джигурдой

Москва, 10 декабря. Актер Алексей Панин пришел в бешенство после просмотра ютуб-шоу «Что было дальше?», на котором посмеялись над его коллегой Никитой Джигурдой.

Впечатлениями от просмотра шоу артист поделился в сторис на своей странице Instagram. Панин эмоционально, сдабривая ругательства матом, возмутился огромным «количеством идиотов», работающих в российском медиапространстве.

«Такое впечатление, что все быдло и ПТУшники из Бутово оказались на российским телевидении. Не смешно, тупые шутки», — подчеркнул он.

По мнению актера, «юмор» ведущих шоу гораздо хуже, чем у Сергея Светлакова и «нерусского», по его словам, Михаила Галустяна.

«Он им пытается серьезно, а они его даже не понимают, о чем идет речь. Общество упырей», — резюмировал артист.

Шоу выходит на ютуб-канале LABELCOM. В рамках программы комики пытаются угадать, чем закончится рассказ гостя. В конце октября Никита Джигурда озвучил свое мнение о деле Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы. По его словам, в машине в момент автокатастрофы мог быть кто-то другой. Комики в ответ подняли на смех артиста.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого впоследствии скончался в больнице. 8 сентября суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годами колонии общего режима. Позже суд сократил срок на шесть месяцев.

Джигурда с самого начала судебного процесса эмоционально выступал в защиту Ефремова. В частности, он выразил мнение, что актрису Дарью Белоусову, которая, предположительно, состояла в любовной связи с Ефремовым, могли убить как ненужного свидетеля. Эпатажный актер утверждает, что в день смертельного ДТП за рулем внедорожника, принадлежащего Ефремову, якобы сидела именно Белоусова. По его словам, он распространял некое видео, на котором можно заметить ногу, выставленную из машины после аварии.