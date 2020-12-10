Иммунолог объяснил заявления Турции о российской вакцине

Москва, 10 декабря. Заявления Анкары о российской вакцине связано с юридическими вопросами и внутренней процедурой регистрации, считает иммунолог Николай Крючков.

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа ранее заявил, что Турция не планирует закупать российскую вакцину против коронавируса, так как препарат якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.

Позже Минздрав страны назвал случившееся недоразумением. В ведомстве попросили учитывать лишь слова министра о том, что вакцине еще следует пройти внутри страны надлежащую лабораторную практику по токсикологии.

«Разумеется, Турции понадобится чуть больше времени для проведения каких-то дополнительных клинических исследований. Более того, в предоставленных данных могут быть неточности в юридических вопросах, могут быть какие-то несоответствия, ведь вся документация должна быть предоставлена на языке страны-партнера», — цитирует иммунолога «Вечерняя Москва».

Крючков считает, что Турции нужно сформулировать свои требования более отчетливо, чтобы подобных непониманий между партнерами не возникало. Иммунолог уверен, что интерес к российской вакцине от коронавируса будет расти.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства стала предметом информационных атак в стране и за рубежом. Причиной таких негативных отзывов стали конкурентные или политические причины, считают в фонде. В фонде отметили, что в СМИ появляются неверные данные о характеристиках вакцины.