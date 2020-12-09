Египет подтвердил интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

Каир, 9 декабря. Египет подтвердил интерес к российской вакцине против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Минпромторга России.

Ведомство подготовило сообщение по итогам онлайн-встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с египетским коллегой Невином Гамеа.

«Достигнута договоренность активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации ее производства в Египте», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия стран, в том числе создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и подготовку соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее «Спутник V» оценили британские ученые в сфере вирусологии. По мнению экспертов, препарат будет полезен и эффективен.