Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в ряде регионов России

Москва, 9 декабря. Аномально холодная погода придет в ближайшие дни в ряд регионов европейской части страны, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальное похолодание придет в Калмыкию и некоторые регионы Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Температура ожидается ниже нормы на девять градусов.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на девять градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — цитирует руководителя Гидрометцентра России ТАСС.

Аномальный холод, по словам Вильфанда, будет наблюдаться в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях. Там установится температура ниже нормы на девять градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали температуру воздуха и погодные условия в Москве до конца декабря.

Высота снежного покрова в столице до конца года составит 10–12 сантиметров. Кроме того, во всем московском регионе ожидается похолодание и повышенное атмосферное давление. В некоторые сутки температура будет достигать −10–15 градусов, днем — 5–10 градусов. Однако среднесуточная температура до конца декабря ожидается в пределах нормы.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде в России на Новый год. Север европейской части страны, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье России во второй половине декабря столкнутся с температурной аномалией. Погода в этот период времени ожидается необычайно теплая.