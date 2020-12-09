ЛНА отчиталась об успехах в борьбе с терроризмом на территории Ливии

Тобрук, 9 декабря. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил в интервью изданию Afrigate News, что главной задачей ВС является обеспечение безопасности граждан страны.

По его словам, бойцы фельдмаршала Халифы Хафтара «готовы к любым действиям» ради стабильности и процветания североафриканского государства. Таким образом, ЛНА по-прежнему противостоит террористическим группировкам, а также проводит мероприятия по защите границ от внешних угроз.

«Началась работа по обучению пограничников», — добавил генерал-майор.

Махджуб подтвердил, что на юге Ливии ситуация с бандформированиями находится под контролем. К примеру, в ходе недавних операций ЛНА удалось предотвратить множество террористических актов, спланированных боевиками: большая часть радикальных исламистов, а также их полевых командиров задержаны.

«Мы захватили главаря незаконного вооруженного формирования, который руководил работой в этом регионе. Он занимался материально-техническим обеспечением группировок», — рассказал военачальник.

Тем не менее часть территорий все еще находится под угрозой, заметил он и добавил, что в связи с этим необходимо продолжать защищать граждан от джихадистов и их пособников. Кроме того, представитель ЛНА прокомментировал назначение нового главаря ячейки террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) в Магрибе. По его словам, экстремист может изменить стратегию действий боевиков.

«Мы имеем большой опыт борьбы с экстремистами, их лидерами и планами. <…> День за днем мы доказываем, что не препятствуем стабильности в Ливии и даже, напротив, что именно мы стремимся к ней», — подчеркнул Махджуб.

В завершении беседы с журналистами генерал-майор напомнил, что Анкара по-прежнему игнорирует оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН. Турция систематически отправляет в североафриканскую страну военную технику и боеприпасы, а также перебрасывает иностранных наемников, которые вступают в ряды бандформирований Правительства национального согласия (ПНС).

По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался в сложном положении, поскольку нарушение итогов конференции по Ливии в Берлине стало очевидно для международного сообщества. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЛНА подтвердила приверженность женевским соглашениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.