У семьи погибшей в эфире Reeflay девушки нет денег на похороны

Москва, 9 декабря. Погибшая во время стрима блогера Reeflay Валентина Григорьева до сих пор не похоронена. Дело в том, что у ее семьи нет денег на отдание последних почестей девушке.

История Валентины была подробно разобрана на телешоу Андрея Малахова. Валя хотела стать знаменитостью и поэтому приехала в Москву, однако мечта о карьеры актрисы так и не осуществилась. Девушка зарабатывала на жизнь, выполняя пошлые задания во время стримов Reeflay.

Однако такой образ жизни не привел девушку ни к чему хорошему. Во время одной из трансляций она скончалась, после чего блогер Станислав Решетников был задержан. Предположительно, причиной смерти беременной девушки стали побои.

В Москву из Краснодара прилетели сестры Валентины, одни из немногих родственников девушки, оставшихся в живых. На данный момент жив также отец девушки, с которым покойная мать Валентины развелась очень давно. Однако он не желает принимать участие в похоронах наследницы, а у сестер просто нет на это средств.

«У нас нет таких финансов. Мы живем в станицах. Нет средств доставить тело домой», — объяснили девушки.

Что же касается мамы и бабушки Валентины, то они также недавно скончались. Поэтому вопрос погребения погибшей на данный момент все еще остается открытым.

Смерть девушки вызвала огромный общественный резонанс, а мнения людей по поводу причин ее гибели разделились. Как сообщалось ранее, блогеры считают, что жертва стримера Reeflay сама виновата в своей смерти.