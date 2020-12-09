Террористы в Сирии обстреляли населенные пункты в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

Дамаск, 9 ноября. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 35 раз обстреляли населенные пункты Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Под огнем оказались пункты в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны террористов «Джебхат ан-Нусры» (в том числе по данным сирийской стороны — 34 обстрела). Больше всего обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб (20), также под огнем оказались населенные пункты провинций Латакия, Алеппо и Хама.

Со стороны боевиков, подконтрольных Турции, нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

В ЦПВС добавили, что в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Рашвания провинции Хасака, передав мирным жителям 440 продовольственных наборов общим весом 1,6 тонны.

Ранее ФАН сообщал, что Правительство Сирии в 2020 году распределило между провинциями 25 млрд сирийских фунтов (около 20 млн долларов) на восстановление разрушенной инфраструктуры. Несколько проектов в разных провинциях уже осуществлены, а другие находятся на стадии реализации.

1 Организация запрещена на территории РФ.