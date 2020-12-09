LIVE: Кто и как победил в Карабахе 

Российские миротворцы остановили войну в Нагорном Карабахе. Участники конфликта проанализировали достижения и ошибки военных и политиков.

Так, Никол Пашинян вдруг выступил с заявлением, что Армении не удалось закрыть небо над Нагорным Карабахом потому, что не нашлось работающих систем РЭБ, а Ильхам Алиев завтра проводит парад победы в Баку.

В рамках эфира мы рассказали, как сейчас живет Нагорный Карабах, что изменилось в регионе с момента, когда на этой земле перестали стрелять и убивать.

Мы узнали, как повлиял военный конфликт на военное дело, почему Армения не смогла воспользоваться российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, почему армяне оказались беспомощны перед БПЛА. Также поговорили о том, как война в Нагорном Карабахе изменила политическую расстановку в Закавказье. Выяснили, кто распространяет видеозаписи с жестокими убийствами мирных жителей в регионе, и узнали, поддержит ли местное население партизанскую войну или же выступит за мир и спокойствие.